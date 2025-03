Thiago Motta-Juventus, fiducia a termine: da Tudor a Mancini, chi può sostituirlo

Nonostante la conferma, in caso di sconfitta contro il Genoa Thiago Motta verrebbe esonerato: la situazione sui possibili sostituti.

Una fiducia a tempo per provare a ripartire dopo le due rovinose sconfitte contro Atalanta e Fiorentina che hanno fatto scattare l’allerta massima in casa bianconera.

La panchina di Thiago Motta è molto meno salda di quanto le parole e i fatti non dicano: il tecnico italo-brasiliano è stato confermato da Cristiano Giuntoli nell’immediato post-partita del Franchi e ha ricevuto nuova fiducia dalla società anche dopo il vertice tra il dirigente ex Napoli, lo stesso Thiago Motta e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Un modo per cercare di compattare l’ambiente in un momento delicatissimo, con un quarto posto – obiettivo minimo di stagione – da non fallire in questo rush finale. Ma la panchina di Thiago Motta è in bilico e la prossima partita contro il Genoa potrebbe risultare decisiva in tal senso.