Thiago Motta sulle cessioni della Juventus: "Non rimpiango Kean e Fagioli, abbiamo sbagliato a dare via Nicolussi Caviglia"

L'ex allenatore della Juventus spiega le partenze di Kean e Fagioli: "Scelte economiche, non solo tecniche".

Thiago Motta dopo quasi due settimane dall'esonero della Juventus ha deciso di parlare rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera. Il tecnico italo-brasiliano ha ripercorso i mesi in bianconero, affrontando tutti gli argomenti che sono stati al centro delle critiche.

Tra questi anche come sono state gestite determinate situazioni e le scelte di mercato fatte in estate ma anche nella sessione di gennaio.

In particolare, Motta si è soffermato sulle cessioni di Moise Kean e Nicolò Fagioli, entrambi andati alla Fiorentina anche se non nello stesso momento. Soprattutto l'addio del centrocampista ha fatto rumore per come è passato da essere un semi titolare a sparire dal campo.

L'articolo prosegue qui sotto

Nessun rimpianto però da parte del tecnico sui due giocatori, anche se un errore secondo Motta è stato non trattenere Nicolussi Caviglia.