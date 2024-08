La Juventus ha il suo jolly: Douglas Luiz a tutto campo in attesa di Koopmeiners

Il centrocampista brasiliano, arrivato da poco in bianconero, ha già dimostrato la sua duttilità nello scacchiere di Thiago Motta.

In attesa di risvolti sul fronte calciomercato, il neo acquisto Douglas Luiz ha dimostrato in queste due prime uscite stagionali la sua duttilità nel centrocampo della Juventus.

Le amichevoli contro Brest - dove è subentrato a gara in corso - e contro la Next Gen, lo hanno visto impiegato in diversi ruoli e con mansioni diverse.

Thiago Motta è fin qui soddisfatto di quanto visto e della disponibilità offerta dall'ex giocatore dell'Aston Villa, arrivato nell'operazione che ha coinvolto anche Iling-Junior e Barrenechea.