Thiago Motta fa buon viso a cattivo gioco dopo Empoli-Juventus: "Prestazione positiva"

Empoli vs Juventus

Il tecnico bianconero non perde la calma dopo il deludente pareggio del Castellani e su Vlahovic dice: "Nervoso? Ci dà una grande mano".

Thiago Motta è uscito dal campo non esattamente soddisfatto al termine di Empoli-Juventus. Ed è comprensibile: lo 0-0 non va bene ai bianconeri, così come la prestazione è stata tutt'altro che indimenticabile.

La Juve non perde, non prende goal, ma al contempo si è inceppata in attacco nelle ultime due partite: un controsenso, pensando alla pioggia di reti delle prime due giornate contro Como e Verona.

Motta, in ogni caso, fa buon viso a cattivo gioco. E ai microfoni di DAZN, al termine della gara del Castellani, prova a mantenere i nervi saldi e a guardare i lati positivi.