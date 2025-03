Thiago Motta dopo Juventus-Atalanta: "Ora non si parlerà più di questa storia dello Scudetto"

Il tecnico bianconero dopo il tremendo ko allo Stadium: "Ci avete messi in mezzo, ora ripartiamo. Il rigore? Discutibile, ho parlato con l'arbitro".

Una batosta totale. La Juventus perde per 4-0 in casa contro l'Atalanta e, in pratica, lancia un segnale fortissimo ma in negativo al campionato e alla corsa ai primi posti, dopo aver vinto cinque partite consecutive.

Normale lo stato di desolazione di Thiago Motta, chiaramente abbacchiato nelle interviste post partita: così il tecnico bianconero si è presentato davanti alle telecamere di DAZN per commentare una sconfitta nettissima.

Dall'episodio del rigore dello 0-1 a una lotta Scudetto che ormai per la Juventus non è più tale, ecco le parole di Motta.