Thiago Motta dalla Juventus alla Juventus, anche la sua prima squadra si chiamava così: "Molto importante"

Thiago Motta ha giocato con una sola squadra in Brasile, dove è nato: la Juventus. Più di vent'anni dopo allenerà la 'principale' Juventus mondiale.

Thiago Motta ha fatto parte del Barcellona e del PSG. Ha vinto il Triplete con l'Inter. Una carriera di tutto rispetto per un giocatore nato in Brasile ma che ha vissuto più di metà della sua vita in Europa, prima come calciatore e dunque come allenatore.

Nuovo tecnico della Juventus, Thiago Motta ha cominciato ad allenare nel 2018 dopo aver appeso gli scarpini poche settimane prima: dal campo con il PSG alla panchina con l'Under 19. Una carriera da tecnico in continua ascesa, fino alla favola della qualificazione in Champions League alla guida del Bologna.

Da calciatore Thiago Motta ha sempre giocato in Europa, almeno a livello di professionismo, mentre in Brasile ha fatto parte solamente di una squadra giovanile. Il suo nome? Juventus-SP.