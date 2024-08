Thiago Motta dribbla lo Scudetto: "Lo lascio dire a voi, io penso a Verona-Juventus"

Hellas Verona vs Juventus

Thiago Motta evita la parola Scudetto, accoglie i nuovi ("Sono forti") e sul ko di Danilo chiarisce: "Lo valuteremo".

Dopo il convincente esordio contro il Como, Juventus chiamata a confermarsi sul campo del Verona nel monday night della seconda giornata di Serie A.

Hellas osso durissimo da affrontare per la squadra di Thiago Motta, come dimostra il roboante 3-0 con cui la squadra di Zanetti ha travolto il Napoli nel primo turno.

Juve alle prese col profondo restyling tradotto in movimenti di mercato costanti ma con la testa sul campionato, in attesa di poter disporre di una rosa resa completa dagli ultimi innesti (vedi Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, ma non solo).

Motta, in conferenza stampa, ha presentato Verona-Juventus: ecco cosa ha detto il tecnico bianconero.