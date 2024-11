Thiago Motta presenta Lille-Juventus: "Rischioso non avere titolari fissi? Non la vedo così, credo al 200% nella mia filosofia"

Lille vs Juventus

Thiago Motta ha parlato alla vigilia della sfida contro il Lille in Champions League: "Vlahovic sta molto bene".

Torna la Champions League: la Juventus riparte dalla quarta giornata dopo la sconfitta rimediata in casa contro lo Stoccarda.

I bianconeri saranno impegnati in trasferta nel match contro il Lille, squadra che in questa stagione ha già battuto sia Real Madrid che Atletico Madrid.

Nel giorno della vigilia, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa: "Non ci sono favoriti, buona partita, buon stadio, speriamo anche il campo sia buono. Oggi non interessa a nessuno dire chi è favorito, alla fine potremo parlare domani al termine della partita e dire chi avrà giocato meglio".

Di seguito le dichiarazioni più importanti del tecnico italo-brasiliano in vista del match europeo.