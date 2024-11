Thiago Motta alla vigilia di Aston Villa-Juve: "Futuro in Premier? Mi vedo in bianconero"

Thiago Motta vede bianconero e avvisa la Juve: "Aston Villa grande squadra, non so se firmerei per il pari. Diamo continuità alla prova di San Siro".

Nel bel mezzo di un'emergenza infortuni che l'ha costretta a volare alla volta dell'Inghilterra con soli 14 giocatori, la Juventus sfida un avversario temibile nella quinta giornata di Champions League: l'Aston Villa, che durante il proprio percorso ha già battuto il Bayern. Gara presentata da Thiago Motta nella classica conferenza stampa della vigilia, utile per fare il punto su diversi argomenti: dall'andamento della squadra agli infortuni, passando naturalmente per la sfida del Villa Park. Ecco dunque le risposte più interessanti fornite dal tecnico bianconero ai giornalisti presenti.