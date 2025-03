Thiago Motta cambia per ripartire: Kalulu-Veiga la coppia inedita contro la Fiorentina

Zero minuti insieme in campo fino a qui, ma contro la Fiorentina toccherà alla coppia composta da Kalulu e Veiga provare ad arginare la Fiorentina.

Cambiare per ripartire. La delusione per la pesantissima sconfitta – nel risultato, 0-4, e per come è maturata – contro l’Atalanta è tanta, ma in casa Juventus urge trovare al più presto soluzioni per dare nuovo slancio a un finale di stagione dove c’è da centrare l’obiettivo quarto posto.

Il pareggio della Lazio contro l’Udinese ha permesso alla squadra bianconera di rimanere al quarto posto in classifica, ma Thiago Motta sa benissimo che con prestazioni come quella di domenica scorsa difficilmente la sua squadra chiuderà tra le prime quattro. Urge cambiare marcia già a partire dalla gara del Franchi con la Fiorentina in calendario domenica alle 18.

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, dunque, l’allenatore della Juventus cambierà qualcosa: difficilmente nel modulo, sicuramente negli uomini. A iniziare dalla difesa: contro la Fiorentina al Franchi andrà in scena una coppia di centrali inedita, composta da Kalulu e Renato Veiga.