Thiago Motta cambia modulo dopo la sosta? Le soluzioni per la Juventus, la possibile difesa a tre e cosa cambia per Vlahovic

I bianconeri potrebbero ripresentarsi in campionato con un assetto tattico diverso: dal 3-5-2 al tridente, gli scenari per frenare l'emergenza.

L'allarme è ormai suonato, l'emergenza risultati è totale. Urgono soluzioni alla svelta alla Juventus, perché due sconfitte di fila non possono passare inosservate, specialmente nel modo in cui sono arrivate: 0-4 contro l'Atalanta, 0-3 contro la Fiorentina.

Quali soluzioni? Magari un cambio di modulo. A rivelarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo cui proprio questo è uno degli scenari che Thiago Motta potrebbe prendere seriamente in considerazione per frenare l'emorragia e riportare il sereno sulla Continassa.

Il tempo per lavorarci su ci sarebbe anche, gli uomini al momento no: tanti sono in Nazionale. Ma da qui alla gara contro il Genoa, in programma sabato 29 marzo, c'è ancora una decina di giorni di margine.