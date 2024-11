Thiago Motta aspetta il vero Koopmeiners: Milan-Juventus per rompere il ghiaccio

AC Milan vs Juventus

Dopo un avvio di stagione altalenante, segnato anche dagli infortuni, l'olandese vuole prendere in mano le redini della trequarti: Motta lo aspetta.

Conto alla rovescia per il big match di San Siro: sabato sera la Juventus sarà ospite del Milan in una gara importantissima per il proseguo del campionato di entrambe le squadre.

I bianconeri si presentano a Milano in una situazione complicata dal punto di vista degli infortuni, ma c'è chi sta recuperando la sua miglior condizione: Teun Koopmeiners è pronto a caricarsi sulle spalle il peso della manovra offensiva del club torinese, vista anche l'assenza di Dusan Vlahovic.

Thiago Motta attende la miglior versione del giocatore olandese: nel mirino anche il primo goal in Serie A con la nuova maglia.

L'articolo prosegue qui sotto

Intanto Claudio Marchisio lo esalta: "Mi ricorda il primo Nedved".