Dopo l’ufficialità del suo approdo in panchina, Thiago Motta ha rilasciato le prime parole da allenatore della Juventus: “Guido un grande club”.

L’attesa è finalmente terminata, da oggi Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus.

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web la società bianconera ha annunciato di aver affidato la panchina all’ex Bologna, che ha firmato un contratto fino al 2027.

L’inizio di una nuova avventura in panchina per Thiago Motta, la prima in una big italiana. Con il nuovo allenatore della Juventus che non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per l’incarico.