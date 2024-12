Thiago Motta alla vigilia di Juventus-Venezia: "Cambiaso non recupera, Nico Gonzalez in gruppo. Koopmeiners è un numero 10"

Juventus vs Venezia

Le parole del tecnico bianconero: "Koopmeiners sa fare tutto, è un numero 10. Rotazioni? Prima si diceva che non bisognava farne".

Dal Manchester City al Venezia. Dalla grande notte di Champions League, conclusa con la splendida vittoria per 2-0 sulla squadra di Guardiola, al campionato e alla necessità di cambiare marcia per tornare a sognare in grande.

Alla vigilia della partita contro i veneti, in programma sabato sera all'Allianz Stadium, Thiago Motta si è presentato in conferenza stampa per presentare la sfida e parlare degli argomenti topici di questi giorni.

Ecco dunque le dichiarazioni più interessanti dell'allenatore bianconero ai giornalisti presenti in sala stampa.