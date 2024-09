Empoli vs Juventus

Il tecnico bianconero ha parlato alle porte di un importante ciclo di gare: "Il focus è solo sull'Empoli. Sono molto contento di Vlahovic".

Giornata di vigilia in casa Juventus con Thiago Motta che è intervenuto in conferenza stampa, direttamente dall'Allianz Stadium, per presentare il match che vedrà i bianconeri impegnati a Empoli.

Dopo le vittorie contro Como e Verona, e il pareggio interno contro la Roma, Madama riparte dalla Computer Gross Arena, teatro del primo match di campionato dopo la sosta.

Di seguito ecco le dichiarazioni dell'allenatore juventino in vista della trasferta in Toscana.