Thiago Motta alla Juventus: quando sarà ufficiale, annuncio e presentazione

Il club bianconero è in procinto di comunicare l'arrivo in panchina dell'allenatore italo-brasiliano: tutte le info su annuncio e presentazione.

Thiago Motta sarà il prossimo allenatore della Juventus. Salvo clamorosi dietrofront, l’allenatore italo-brasiliano si siederà sulla panchina del club bianconero nella prossima stagione.

Dopo l’annuncio del Bologna, che ha comunicato attraverso una nota ufficiale l’addio del tecnico, è ufficialmente iniziato il countdown per l’annuncio della Juventus, che nei prossimi giorni ufficializzerà la decisione di affidare la panchina della prima squadra a Thiago Motta.

Cristiano Giuntoli, Direttore tecnico della Juventus, ha individuato nell’ormai ex allenatore del Bologna il profilo giusto per aprire un nuovo progetto tecnico e dare il via ad un ciclo dopo la fine dell’Allegri bis.



Dopo aver conquistato la Champions League alla guida del club felsineo, riportando Bologna nella massima competizione europea dopo 60 anni, Thiago Motta ha comunicato alla società rossoblù di non voler proseguire il proprio percorso alla guida della squadre emiliana.

All’orizzonte c’è l’occasione da cogliere al volo e la grande chance chiamata Juventus.