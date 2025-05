Theo Hernandez salta Roma-Milan: perché e chi gioca al suo posto all'Olimpico

Il terzino francese non è a disposizione di Conceiçao: non scenderà in campo nello scontro diretto per un posto in Europa.

Se la Roma dovrà fare a meno di Artem Dovbyk, anche il Milan deve registrare un'assenza pesante in vista della gara di domenica sera: all'Olimpico non sarà infatti presente Theo Hernandez. Il terzino francese, che nelle ultime settimane è stato schierato come esterno a tutta fascia da Sergio Conceiçao, non giocherà a causa di un problema fisico: dunque nessuna scelta tecnica da parte dell'allenatore portoghese. Il Milan dovrà dunque fare a meno di uno dei propri giocatori più rappresentativi nella gara dell'Olimpico, la seconda in pochi giorni nell'impianto romano dopo quella persa contro il Bologna in finale di Coppa Italia. L'articolo prosegue qui sotto