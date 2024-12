Theo Hernandez rinuncia ad un giorno di riposo: in campo per riprendersi il Milan

Dopo due panchine consecutive, il terzino francese lunedì si è allenato nonostante il giorno di riposo: potrebbe tornare dal 1’ con la Roma.

Quello che sta vivendo Theo Hernandez è probabilmente il momento più complicato da quando veste la maglia del Milan.

In rossonero si è imposto come uno dei migliori terzini dell’intero panorama calcistico mondiale ma, nel corso di questa stagione, solo di rado è riuscito ad esprimersi sui suoi livelli abituali.

Di fatto, il vero Theo Hernandez nel corso di questi mesi non si è visto e non è un caso che nelle ultime due partite di campionato sia stato inizialmente relegato in panchina e che ultimamente siano anche iniziate a circolare voci relative ad un possibile futuro lontano dal Milan.

La sua volontà è comunque quella di tornare a dare il contributo di sempre e la cosa è confermata anche dal modo in cui si sta gestendo in questi giorni.