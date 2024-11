Theo Hernandez gioca contro la Juventus? Le sensazioni dopo l'infortunio del terzino del Milan con la Francia

AC Milan vs Juventus

Il francese ha saltato l'ultimo allenamento prima di Italia-Francia e preoccupa i tifosi del Milan: cosa filtra verso il big match contro la Juventus.

Theo Hernandez tiene in apprensione non tanto i tifosi della Francia, visto che la partita contro l'Italia di domenica sera servirà unicamente per decidere chi chiuderà al primo e chi al secondo posto il gruppo 2 della Nations League, quanto quelli del Milan.

Se è vero che la Serie A è stata interrotta dalla sosta per gli impegni delle nazionali, è altrettanto vero che il suo ritorno è alle porte: sabato 23, ovvero tra una settimana esatta, si ricomincia con i primi anticipi della quattordicesima giornata del massimo campionato.

Tra questi c'è anche il big match di San Siro tra il Milan e la Juventus, gara clou del turno. E dunque la domanda, dopo il problema fisico accusato in Nazionale da Theo Hernandez, è scontata: il mancino recupererà in tempo per la partita?