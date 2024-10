I due squalificati non sconteranno il turno di squalifica contro il Bologna alla luce del rinvio della partita. Ecco cosa dice il regolamento.

Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. Due pedine fondamentali per il Milan di Paulo Fonseca, non saranno a disposizione del tecnico portoghese in vista della gara contro il Napoli.

I due, alle prese con un turno di squalifica da scontare, non saranno convocabili per la partita in programma nel turno infrasettimanale. Tutto per via del rinvio della sfida tra il Milan e il Bologna.

Vediamo per quale motivo di due calciatori non saranno presenti contro il Napoli.