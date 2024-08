The Sun - Osimhen a un passo dal Chelsea: 45 milioni e due giocatori al Napoli

Il centravanti nigeriano è sempre più vicino ai Blues all'interno di una maxi operazione: coinvolti anche Lukaku e Casadei.

Victor Osimhen è sempre più vicino al Chelsea. Quasi sfumato lo scenario di un ritorno in Ligue 1 per indossare la maglia del PSG, il centravanti nigeriano sarebbe sul punto di trasferirsi in Premier League.

A rivelarlo è il Sun, secondo cui i due club stanno apparecchiando l'operazione che, alla fine, dovrebbe portare Osimhen lontano dal Napoli e dalla Serie A ma comunque vicino all'Italia, se è vero che il manager del Chelsea è il nostro connazionale Enzo Maresca.

Operazione che, in realtà, può essere trattata alla stregua di una maxi operazione. Perché coinvolge non un solo giocatore - Osimhen, appunto - ma addirittura tre. E anche qui c'è un altro pizzico di Italia.