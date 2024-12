The Independent - Il Manchester City cerca un centrocampista, spunta un’opzione clamorosa: Pogba nel mirino

Il Manchester City cerca un giocatore che vada a sostituire Rodri a centrocampo: Pogba è libero e potrà tornare in campo a marzo.

Quella che sta vivendo il Manchester City è, senza ombra di dubbio, la sua stagione più complicata da diversi anni a questa parte.

Una prima parte di annata scandita da poche soddisfazioni ed un’incredibile striscia di risultati deludenti che si è tradotta in frenate clamorose tanto in Premier League, quanto in Champions League.

A detta dei molti la crisi dei Citizens è iniziata quando è venuto a mancare il vero uomo cardine della squadra: Rodri.

Il centrocampista spagnolo, che recentemente è stato incoronato con il Pallone d’Oro, è fermo da settembre e rientrerà solo tra molti mesi.

Per questo motivo, il Manchester City è alla ricerca di un centrocampista di valore assoluto da mettere a disposizione di Pep Guardiola già a gennaio e, secondo quanto riportato da ‘The Independent’, nel mirino del club sarebbe finito addirittura Paul Pogba.