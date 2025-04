Thauvin verso il rientro in Torino-Udinese: senza di lui 4 sconfitte e 1 solo goal segnato

Torino vs Udinese

Runjaic spera di ritrovare a disposizione Thauvin già contro il Torino: senza di lui l’Udinese fatica a costruire e a fare goal.

Florian Thauvin per riaccendere la luce e ritrovare la via del goal quasi completamente smarrita da quando il fantasista francese si è fermato per infortunio.

Kosta Runjaic ha bisogno della qualità e del talento del suo attaccante, che spera di tornare ad avere a disposizione già per la prossima sfida di campionato in programma lunedì alle 12.30 in trasferta contro il Torino.

Un recupero che potrebbe fare la differenza. Perché c’è un’Udinese con Thauvin e una senza: la differenza di rendimento è notevole, sia nei risultati che nelle prestazioni, soprattutto per quel che riguarda la fluidità della manovra offensiva e le occasioni da rete create.