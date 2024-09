Thauvin torna in nazionale con la Francia: Deschamps ha deciso di pre-convocare l'attaccante dell'Udinese

Continua il momento magico di Thauvin: il giocatore dell'Udinese è stato inserito nella lista dei pre-convocati da Deschamps per il prossimo raduno.

Un avvio di stagione stellare: questo è il riassunto delle prime cinque giornate di Florian Thauvin con la maglia dell'Udinese.

Il suo stato di forma non è passato inosservato, tanto che Didier Deschamps ha deciso di inserirlo nella lista dei pre-convocati per i prossimi match valevoli per la Nations League che vedrà la Francia impegnata con Israele e Belgio.

L'ultima partita del '10' bianconero con la maglia della nazionale francese risale a cinque anni fa, precisamente alla gara contro l'Andorra dell'11 giugno 2019.