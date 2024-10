Thauvin gioca Udinese-Cagliari? Titolare, in panchina o nemmeno convocato? Le sensazioni dopo l'infortunio contro l'Inter

Udinese vs Cagliari

Florian Thauvin si è infortunato alla fine di settembre e da quel momento non è ancora tornato in campo: quando potrà farlo.

Viene convocato oppure no? E se sì, giocherà titolare o no? Da qualche settimana le domande, quando l'oggetto della questione è Florian Thauvin, sono più o meno sempre le stesse. Senza mai avere risposte certe.

Colpa dell'infortunio che ha frenato l'attaccante francese dell'Udinese a fine settembre, contro l'Inter, costringendolo a rimanere lontano dai campi di gioco per diverso tempo: Thauvin, non a caso, non è ancora tornato a giocare.

Le domande di cui sopra, alla vigilia dell'anticipo tra Udinese e Cagliari che aprirà ufficialmente la nona giornata di Serie A, si ripropongono puntuali: Thauvin verrà convocato o no? Giocherà dall'inizio oppure no?