L’Atalanta ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Ibrahim Sulemana: il centrocampista arriva dal Cagliari.

L’Atalanta non si ferma e, nel giorno in cui Luca Percassi ha annunciato che una cessione di Koopmeiners non è prevista, piazza il suo terzo colpo di mercato.

Dopo aver già accolto Ben Godfrey e Nicolò Zanioli, il club orobico ha ufficialmente chiuso l’operazione che porta in nerazzurro Ibrahim Sulemana.

A confermare il buon esito della trattativa con il Cagliari, è stata la sessa Atalanta attraverso una nota ufficiale.