Terracciano squalificato in Fiorentina-Roma per una bestemmia? La decisione del Giudice Sportivo

Il portiere viola sarà regolarmente in campo nel weekend: "Le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza".

Due giornate di squalifica a Guendouzi, una a Marusic e Pellegrini, una a Vlahovic, eccetera eccetera: martedì il Giudice Sportivo ha emesso i propri verdetti dopo il weekend di Serie A. Ma c'era attesa anche per capire il destino di Pietro Terracciano.

Il portiere della Fiorentina, in campo nell'anticipo pareggiato sabato sera in casa del Torino, è finito sotto la lente d'ingrandimento. Motivo: durante la partita, peraltro tesissima sia in campo che ai bordi del terreno di gioco, avrebbe pronunciato un'espressione blasfema.

La vicenda è stata analizzata e, nel pomeriggio di mercoledì, il Giudice Sportivo ha emesso nuovamente la propria sentenza tramite la prova tv.