Ternana-Bari 0-3, cronaca e tabellino: Di Cesare-Ricci-Sibilli, il playout premia i pugliesi

Dopo l'1-1 dell'andata, il Bari espugna il Liberati e condanna la Ternana alla Serie C: Galletti salvi al termine di una stagione soffertissima.

Il Bari si salva, la Ternana scende in Serie C. In attesa delle ultime sfide dei playoff, l'epilogo proposto dal doppio playout andato in scena tra il San Nicola e il Liberati è questo.

Dopo l'1-1 dell'andata, la formazione di Federico Giampaolo aveva una sola missione: vincere a Terni. In caso di nuovo pareggio, o naturalmente di sconfitta, la discesa in Serie C dopo due stagioni sarebbe stata inevitabile.

Missione compiuta: il Bari si è imposto con un netto 3-0 e ha scampato il pericolo di un clamoroso ritorno in terza serie, pur al culmine di una stagione faticosissima e ben al di sotto delle aspettative iniziali dopo la finale playoff persa per un soffio un anno fa.