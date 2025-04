Ter Stegen o Szczesny, chi gioca contro l'Inter? La situazione e chi è il portiere titolare del Barcellona

Il tedesco è tornato a disposizione di Flick dopo diversi mesi di inattività: chi gioca la doppia semifinale di Champions League?

Marc-André Ter Stegen è tornato ad allenarsi. E questa, per un Barcellona che per quasi tutta la stagione ha dovuto convivere con l'assenza di uno dei propri pilastri, è una gran notizia in vista di un bollente finale di stagione.

Ter Stegen è di nuovo a disposizione del connazionale Hansi Flick, così come è pienamente a disposizione e più che mai in forma Wojciech Szczesny: ovvero l'altro portiere titolare del Barcellona, l'elemento che il club ha convinto a rinunciare al ritiro per rimettersi in gioco ad altissimi livelli. Con successo.

Dalla penuria, così, il Barcellona è passato all'abbondanza. Nel senso che ora Flick può contare su due portieri esperti e abituati a difendere i pali dei migliori club europei, con inevitabile concorrenza in vista delle ultime partite stagionali.

Chi giocherà dunque tra Ter Stegen e Szczesny contro l'Inter, nelle due semifinali di Champions League in programma il 30 aprile e il 6 maggio? La situazione e cosa dice il regolamento della Champions League.