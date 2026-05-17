Tensione tra Spalletti e Gudmundsson dopo Juventus-Fiorentina: "Non mi toccare"

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, e il giocatore della Fiorentina Albert Gudmundsson sono stati protagonisti di una discussione dopo la conclusione della partita vinta dai viola in casa bianconera. L'episodio è avvenuto nel finale di gara, con il mister padrone di casa che ha invitato l'avversario a "non toccarlo" dopo che questi gli aveva messo una mano sulla spalla.

La 'colpa' di Gudmunsson, è un pallone buttato in campo per fermare il gioco e regalare alla Fiorentina tempo prezioso, visto il 2-0 con cui la squadra viola ha alla fine effettivamente ottenuto il successo.

"Lui ha preso una palla da fuori e l’ha ributtata in campo per interrompere il gioco in maniera anti-sportiva" ha fatto sapere Spalletti nel post gara, visibilmente alterato per la sconfitta e il triplo sorpasso subito in classifica. "Poi è venuto a salutarmi e gli ho detto "non mi toccare". Ha fatto una cosa anti-sportiva e non l’ho voluto nemmeno salutare. Ha sbagliato persona".