Ten Hag in bilico al Manchester United, spunta l’opzione Allegri: anche Ferguson tra i suoi sponsor

Sono ore di riflessione queste in casa Manchester United: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Ferguson spinge per Allegri.

Appena sette punti messi in cascina nelle prime sei giornate di campionato e già tre sconfitte patite nel torneo, l’ultima delle quali pesantissima in casa per 3-0 contro il Tottenham.

Quello del Manchester United è stato un inizio di stagione estremamente deludente, tra l’altro scandito anche dal ko in Community Shield contro il Manchester City.

A finire sul banco degli impuntati è stato Erik ten Hag, tecnico olandese che già in passato era stato dato in alcune occasioni in bilico e che mai, come in questa occasione, sembra vicino a quello che sarebbe un clamoroso esonero.

Nel corso degli ultimi giorni, sono stati diversi gli allenatori accostati ai Red Devils e, tra tutti i nomi fatti spicca quello di Massimiliano Allegri.