Il Venezia dovrà rinunciare a Michael Svoboda nei prossimi mesi: il difensore ha riportato un grave infortunio contro la Juve.

Ha ottenuto sul campo della Juventus un pesante 2-2 che ha lasciato però in eredità non solo dell’amaro in bocca, ma anche una pesantissima eredità.

Il Venezia, nei prossimi mesi, non potrà contare su uno dei suoi titolari inamovibili: Michael Svoboda.

Il centrale austriaco infatti, proprio nella sfida contro i bianconeri ha riportato un grave infortunio al ginocchio che di fatto pregiudica la sua stagione.