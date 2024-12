Tegola Kane per il Bayern: infortunio muscolare per il bomber inglese

Il Bayern sarà costretto a rinunciare per diverse partite al suo bomber principe: Kane sin qui aveva segnato 20 goal in 19 partite.

Notizia peggiore per il Bayern Monaco forse non poteva esserci: i bavaresi saranno costretti a dover rinunciare per alcune partite ad Harry Kane.

Il bomber inglese si è infortunato nel corso del primo tempo dell’ultima sfida di campionato contro il Borussia Dortmund e gli esami ai quali è stato sottoposto hanno effettivamente rivelato un problema muscolare di non lieve entità.

Resta ora da capire se per Kane il 2024 si sia già chiuso qui da un punto di vista calcistico.