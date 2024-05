Congedo dal 'Do Dragao' da brividi per Mehdi Taremi, promesso sposo dell'Inter: l'iraniano decide Porto-Boavista al 98' e scoppia a piangere.

E poi dicono che è solo un gioco.

Chiedetelo a Mehdi Taremi, che domenica sera ha rappresentato perfettamente cosa voglia dire - per gli appassionati - pronunciare una frase tanto virale quanto veritiera.

L'ultima al 'Do Dragao' del 31enne attaccante, che in estate volerà in Italia per sposare il progetto Inter, è stata a dir poco da film: goal vittoria a tempo scaduto in Porto-Boavista e lacrime a dismisura.