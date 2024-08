Il nuovo attaccante dell'Inter parla delle alternative al mondo calcistico e della sua crescita personale.

Non si può certo dire che il suo non sia stato un impatto importante, pur in amichevole: Mehdi Taremi ha convinto, quando chiamato in causa da Simone Inzaghi, nelle prime uscite del club nerazzurro.

E in attesa di vederlo in campo in gara ufficiale (al netto dei problemi fisici di inizio agosto) il mondo Inter lo conosce sempre meglio.

Lui, intanto, si racconta ai microfoni dei canali ufficiali nerazzurri, nel format ideato dallo sponsor Betsson.