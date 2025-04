Taremi, Correa, Arnautovic: chi gioca al posto dell'infortunato Thuram in Bologna-Inter e la probabile formazione nerazzurra

Bologna vs Inter

Inter a Bologna senza Thuram: chi gioca al posto del francese in coppia con capitan Lautaro al 'Dall'Ara'.

Pasqua in campo per l'Inter, attesa dall'ostica trasferta di Bologna dopo la sbornia relativa al passaggio del turno in Champions League ai danni del Bayern Monaco.

I campioni d'Italia si presenteranno al 'Dall'Ara' senza una delle loro frecce più prestigiose: Marcus Thuram, vittima di un affaticamento muscolare che gli impedirà di dare il proprio apporto in campo.

Straordinari inevitabili, dunque, per Lautaro, che nelle prossime ore saprà con certezza chi sarà il proprio partner offensivo tra Mehdi Taremi, Joaquin Correa e Marko Arnautovic.