Tare sul mercato del Milan: "Theo Hernandez voleva una nuova esperienza, Maignan resta, Modric darà leadership"

Il ds Tare sulle mosse rossonere: "A centrocampo i maggiori interventi, cerchiamo un 9, nessuna offerta per Leao. Con Allegri compatti e dominanti".

Un Igli Tare a tutto tondo sul mercato del Milan.

Il neo direttore sportivo, nell'incontro con la stampa andato in scena presso la sede del club, ha illustrato a ruota libera idee e strategie del Diavolo per rilanciare un progetto precipitato verso il basso dopo la scorsa stagione da dimenticare.

L'ex Lazio, alla stampa, ha confermato in primis la partenza di Theo Hernandez e l'arrivo di Modric, chiarendo come Maignan resterà - a meno di sorprese - in rossonero e che Leao è uno dei fulcri del progetto Allegri, con cui si intende riportare in alto la squadra attraverso idee ben precise.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco cosa ha detto Tare, parlando delle mosse del Milan, ai cronisti presenti.