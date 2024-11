Tra gli obiettivi di Giuntoli per la difesa c'è Jonathan Tah: è in scadenza con il Bayer Leverkusen e può essere un'opportunità.

Sempre più emergenza per la Juventus in difesa dopo l'infortunio di Juan Cabal; la dirigenza bianconera però era già a lavoro per un rinforzo nel mercato di gennaio vista l'assenza di Gleison Bremer per l'intera stagione.

Tra i profili in lista c'è Jonathan Tah del Bayer Leverkusen: il classe 1996 ha annunciato di volere lasciare il club tedesco non rinnovando il contratto in scadenza a giugno.

Sul difensore non c'è solo la Juventus ma altre big come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Anche l'Inter era interessata a Tah per l'estate prossima ma Cristiano Giuntoli vuole capire se ci sono i margini per anticipare il colpo.