Tacconi colpito da ischemia arteriosa: intervento di 5 ore all'ospedale 'Molinette' di Torino

L'ex portiere è stato operato con successo e ora si trova nel reparto di Rianimazione dove è monitorato costantemente.

Non c'è pace per Stefano Tacconi: l'ex portiere dela Juventus, colpito nel 2022 da un'ischemia cerebrale che lo ha costretto a lottare tra la vita e la morte, ha subìto la quarta operazione in due anni.

Un intervento reso necessario da un quadro clinico che parla di ischemia arteriosa all’arto inferiore destro, non correlata a precedenti patologie.

Tacconi è stato operato con successo all'ospedale 'Molinette' Torino, dove attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.