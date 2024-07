Tabellone basket Olimpiadi 2024 aggiornato: quarti, semifinale e finale per l'oro del torneo maschile e femminile

Contro chi giocano gli USA nel torneo di basket alle Olimpiadi 2024? Quali sono gli incontri ad eliminazione diretta di quello femminile?

Nonostante la mancata qualificazione dell'Italia, il torneo di basket alle Olimpiadi, sia maschile che femminile, è tra i più seguiti all'interno dei Giochi 2024.

Inutile dire che l'attenzione è rivolta soprattutto sul Dream Team degli Stati Uniti, ancora una volta grande favorita per il successo dell'oro: LeBron James, Curry, Durant, gli USA sono avanti a tutti.

Concluca la fase a gironi, le squadre del torneo maschile e femminile qualificate prenderanno parte ai quarti e dunque alle semifinali, che decideranno chi scenderà sul parquet per provare a vincere l'oro e chi invece si affronterà per portare in patria il bronzo.