Szczesny va al Barcellona, quanto guadagna la Juventus: il tesoretto bianconero

La firma del polacco col Barcellona fa felice anche la Juventus, i bianconeri risparmieranno sulla buonuscita.

L'imminente firma di Szczesny col Barcellona è una buona notizia anche per la Juventus.

Il club bianconero, grazie all'accordo tra il portiere polacco ed il club blaugrana, risparmierà sulla buonuscita di Szczesny.

Un affare per tutti, insomma, dato che la Juventus in estate aveva deciso di puntare su Di Gregorio invitando di fatto il suo ex numero 1 a cercarsi un'altra squadra.

Szczesny aveva però rifiutato le offerte arrivate dall'Arabia e quella del Monza, decidendo di ritirarsi. Fino alla chiamata del Barcellona.