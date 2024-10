Szczesny riparte dal Barcellona: “All’inizio non ero pronto, ero felice di essermi ritirato”

L’ex portiere della Juventus è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona: “Ha avuto un ruolo molto importante Lewandowski”.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma nel pomeriggio di mercoledì è arrivata anche la tanto attesa ufficialità: Wojciech Szczesny riprende i guanti che aveva appeso al chiodo e torna al calcio giocato per vestire la maglia del Barcellona.

Una notizia che ha in qualche modo del clamoroso, visto che l’estremo difensore polacco aveva annunciato il suo ritiro solo lo scorso 27 agosto, ma anche un’occasione d’oro da sfruttare, considerando che il grave infortunio occorso a Marc-André ter Stegen, gli darà non solo la possibilità di vestire una delle maglie più gloriose al mondo, ma anche di lottare per traguardi importanti.

L'ex estremo difensore della Juventus, dopo l’ufficialità del suo approdo al Barcellona, parlando ai media ufficiali del club blaugrana, ha spiegato cosa lo ha spinto a tornare a giocare.