Szczesny via dalla Juventus, risoluzione in arrivo: buonuscita e addio ai bianconeri, sarà sul mercato a zero

Il portiere polacco sta per salutare ufficialmente i bianconeri dopo l'accordo trovato con la Juventus: Szczesny lascia.

Dopo le indiscrezioni della mattinata, la conferma. Wojciech Szczesny, portiere polacco della Juventus, è pronto a lasciare la squadra bianconera in seguito alla risoluzione del contratto. Manca solo l'ufficialità dell'addio all'estremo difensore ex Roma, con accordo raggiunto e firme in arrivo.

Come evidenzia Fabrizio Romano, infatti, la questione è ormai chiusa: Szczesny non farà più parte della Juventus, liberandosi e diventando così svincolato in attesa di prendere una decisione sul suo futuro. Sul mercato, sì, ma potrebbe anche lasciare il mercato a sorpresa.

Con l'addio, Szczesny otterrà anche una consistente buonuscita dalla Juventus (da definire), considerando come il contratto firmato dal portiere polacco sarebbe scaduto solamente nel 2025. Tra gli epurati di Thiago Motta, a 34 anni saluta i bianconeri.