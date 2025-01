Szczesny 'horror' in Benfica-Barcellona: prima falcia Balde sul 2-1, poi provoca il rigore del tris lusitano

Benfica vs Barcellona

Szczesny protagonista in negativo al 'Da Luz': clamoroso errore sul 2-1 del Benfica, poi causa il rigore trasformato da Pavlidis.

Non è andato benissimo il ritorno in Champions League di Wojciech Szczesny, schierato nell'undici titolare del Barcellona anti-Benfica.

L'estremo difensore polacco l'ha combinata grossa sia in occasione del goal del 2-1 dei padroni di casa che nell'azione decisiva per l'assegnazione del rigore trasformato da Pavlidis alla mezz'ora di gioco.

Per Szczesny un vero e proprio festival degli orrori in un primo tempo concluso sul 3-1 in favore del Benfica, soltanto momentaneamente raggiunto sull'1-1 dal penalty realizzato da Lewandowski.