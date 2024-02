Il polacco attende il Derby d'Italia e teme i rigori di Calhanoglu: "Quando tira come sa tirare, puoi studiarlo per ora ma non li pari lo stesso".

Meno due al Derby d'Italia. Una gara che, classifica e rivalità alla mano, è ancor più sentita rispetto alle altre occasioni. Anche per Wojciech Szczesny, che non è certo al suo primo Inter-Juventus. Il portiere polacco, che domenica sera difenderà i pali dei bianconeri a San Siro, ha rilasciato un'intervista a TNT Sports. Tema principale? Proprio la supersfida tra Inter e Juventus, crocevia Scudetto tra la prima e la seconda della Serie A. "L'Inter non ha qualcosa in più rispetto alla Juventus", è il grido di battaglia di Szczesny. Che, nel frattempo, confessa il proprio timore: quello che Calhanoglu si presenti dal dischetto per battere un calcio di rigore. L'articolo prosegue qui sotto