Szczesny al Monza? Tentativo per portare il portiere della Juventus alla corte di Alessandro Nesta

Il club brianzolo sogna l'arrivo di Szczesny, che lascerà la Juventus da luglio: il polacco vorrebbe rimanere in Serie A.

Con l'arrivo di Di Gregorio, alla Juventus cambierà il portiere titolare. Perin rimarrà come secondo, mentre Pinsoglio sarà ancora il terzo estremo difensore. Wojciech Szczęsny, invece, lascerà i bianconeri. Per andare dove? L'Al Nassr sembrava essere in prima fila per acquistare il polacco, ma ora occhio alla possibilità italiana.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Monza ha avviato dei contatti con Szczęsny, sogno per la prossima annata. Se Di Gregorio lascerà proprio il team di Nesta, appena divenuto tecnico del club brianzolo, il collega polacco è il desiderio di Galliani per il 2024/2025.

Il Monza ci prova in virtù del desiderio di Szczęsny, che vorrebbe continuare in Italia e in Serie A e non sarebbe ancora pronto a trasferirsi in un campionato minore come quello saudita e in particolare all'Al Nassr dell'ex compagno Cristiano Ronaldo.