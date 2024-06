Szczesny verso l'addio alla Juventus: apertura all'opzione araba

Il portiere polacco apre all'ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita: sulle sue tracce c'è l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Wojciech Szczesny potrebbe presto lasciare la Juventus: le voci di un addio imminente alla 'Vecchia Signora' trovano sempre più conferme col passare delle ore.

Sulle tracce dell'estremo difensore polacco c'è, come risaputo, l'Al-Nassr del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, pronto a riabbracciarlo in Arabia Saudita.

Una pista destinata ad accendersi ulteriormente nelle prossime ore, quando potrebbe profilarsi la partenza di Szczesny da Torino e dall'Italia.