Sommer, Freuler, Aebischer e Ndoye: il cuore della Svizzera è "italiano"

La Nazionale elvetica sfida l'Italia agli ottavi di finale di Euro 2024: molto del suo gioco è stato influenzato dal calcio italiano.

L'ultima formazione schierata da Murat Yakin nella fase a gironi di Euro 2024 restituisce chiara l'idea di una Svizzera che, più di prima, simboleggia il fortissimo legame con l'Italia e il suo calcio. Come se la vicinanza geografica non sia già un buon motivo per pensare che l'influenza, nel pallone, sia forte.

Yann Sommer in porta, Ricardo Rodriguez in difesa. Michel Aebischer e Remo Freuler in mediana: Dan Ndoye in attacco. Se ci aggiyngiamo anche Silvan Widmer il quadro composto è emblematico: sei undicesimi dei titolari hanno o hanno avuto a che fare in maniera importante con la Serie A.

Non può essere distante dal concetto di influenza, dunque, la storia recente della Nazionale svizzera che contro l'Italia si gioca l'accesso agli ottavi di finale degli Europei.