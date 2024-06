Anche Lino Banfi commenta l'eliminazione dell'Italia dagli Europei: "Sembrava la Longobarda"

L'attore dell'iconico "L'allenatore nel pallone", e non solo, parla della sconfitta contro la Svizzera: "Un disastro".

No, non è proprio finita bene: l'eliminazione dell'Italia occupa ancora, con un ruolo assai centrale, i principali dibattiti calcistici (e non solo).

Lo farà ancora per un po', o almeno è questa la sensazione: tanto da far parlare anche chi con il calcio c'entra marginalmente. Di striscio.

Lino Banfi tra questi: l'attore, intervistato da LaPresse, si è lasciato andare a un paragone tra la Nazionale di Luciano Spalletti, eliminata dalla Svizzera, e la "sua" Longobarda.