Svizzera-Italia dove vederla: Sky, NOW, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo il pari al 98' con la Croazia, l'Italia affronta la Svizzera negli ottavi di Euro 2024: tutto sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Gli esami non finiscono mai. Dopo lo scampato pericolo, con l’1-1 contro la Croazia arrivato al 98’ con il goal di Zaccagni, per l’Italia inizia la fase a eliminazione diretta. Gli Azzurri di Luciano Spalletti affrontano la Svizzera, che ha chiuso al secondo posto, alle spalle della Germania, il gruppo A.

La Nazionale arriva alla sfida contro gli elvetici dopo il successo contro l’Albania per 2-1 in rimonta, il KO contro la Spagna e appunto il pari contro la Croazia, decisivo per il passaggio del turno. Senza quel goal, infatti, gli Azzurri sarebbero stati eliminati poiché tra le due peggiori terze della fase a gironi.

Dall’altra parte la Svizzera ha battuto l’Ungheria all’esordio, prima dei pareggi contro Scozia e Germania. La squadra di Murat Yakin vuole riscattare lo 0-3 contro l’Italia a Roma nel secondo turno della fase a gironi di Euro 2020, firmato dalla doppietta di Locatelli e il goal di Immobile.

In questo articolo tutte le informazioni su Svizzera-Italia: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.